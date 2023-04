Université Gaston Berger : l’étudiant Doudou Lèye libéré, le mot d’ordre levé A Saint-Louis les manifestations de la coalition Yewwi Askan wi ont eu comme conséquences la paralysie de l’Université Gaston Berger (Ugb). Car l’étudiant en licence 3 de droit, Doudou Lèye, faisait partie des personnes interpellées par les forces de défense et de sécurité.

C’est ce qui avait poussé la coordination des Étudiants de Saint-Louis à décréter une grève illimitée pour exiger la libération de leur camarade. Mais ce dernier a retrouvé, hier, le chemin du campus au grand bonheur des pensionnaires de Sanar.



Suite à sa libération, la Coordination des Étudiants de Saint-Louis a annoncé la levée du mot d'ordre de suspension de toutes activités pédagogiques.Ainsi, la coordination des Étudiants de Saint-Louis réitère son engagement et sa disponibilité pour la cause de l'étudiant.



Cette situation va certainement calmer les ardeurs des élèves du département qui ne cessaient de réclamer la libération de leurs camarades qui étaient placés sous mandat de dépôt

L’As



