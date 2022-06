Université Iba Der Thiam de Thiès: Colère des étudiants contre le Directeur du Crous-T Cheikh Sall

La conférence des amicales d’étudiants de l’Université Iba Der Thiam de Thiès, qui se dit « éternel défenseur des intérêts matériels et moraux de l’étudiant Thiessois », à travers une déclaration, ce jeudi 9 juin 2022, a fustigé « le comportement irresponsable et irréfléchi du directeur du Crous, Cheikh Sall, qui n’a trouvé comme réponse à nos revendications légitimes que de fermer tous les restaurants des campus sociaux de l’Université ».



La Conférence, selon son président, Khalifa Ababacar Sy Traoré, prend à témoin l’opinion nationale et internationale pour dire que l’étudiant thiessois a toujours adopté une démarche concertée pour pallier l’ensemble des problèmes qui touchent à sa communauté. Hélas, les autorités sont insensibles à cette attitude et obligent la Conférence à user de tout son pouvoir de décision pour protéger les étudiants.



Sur ce, mentionne LeTémoin, elle invite la communauté estudiantine de l’Université de Thiès à rentrer définitivement chez elle jusqu’à nouvel ordre. Elle condamne avec véhémence et fermeté cette attitude laxiste, impunie et intolérance du directeur du Crous-T et lui rappelle qu’il sera responsable de toutes sortes de dérives qui découleront de cette forfaiture. Mais, que voulez-vous, Cheikh Tidiane Sall ayant conquis la mairie de Méouane pour le compte de la mouvance présidentielle peut se montrer arrogant car rien de fâcheux ne lui arrivera !