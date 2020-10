Université: Le Chef de l’Etat demande la préservation des enseignements spécifiques

Rédigé par leral.net le Mercredi 21 Octobre 2020 à 21:52 | | 0 commentaire(s)|

Le Chef de l’Etat a, au chapitre du climat social, de la gestion et du suivi des affaires intérieures, magnifié les brillants résultats des enseignants-chercheurs sénégalais à l’issue des travaux de la 42e session des Comités consultatifs interafricains du CAMES.



Il a, dans cette dynamique, engagé les ministres concernés, en relation avec les autorités académiques à veiller, à la préservation de certains enseignements spécifiques dans nos universités, ainsi qu’à la réorganisation académique de nombreuses formations dans des établissements publics spécialisés, en adéquation avec les besoins et l’environnement.



Le président de la République a, notamment, invité le Ministre de l’Education, en relation avec le Ministre de la Famille, à mener des concertations avec les représentants des associations de maîtres coraniques, pour le traitement de leurs doléances dans le cadre de la consolidation du système éducatif et de la stabilité sociale.



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos