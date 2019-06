Université de Bambey: Le syndicat des travailleurs dénonce la gestion du Directeur

Le syndicat des travailleurs de l’Université de Bambey a fait une sortie pour protester contre la gestion de leur directeur. Ledit syndicat dénonce le fait que des agents, désignés par décret de l’Etat, n’ont jamais passé une nuit dans cette ville.



Ainsi, le Secrétaire général de ce syndicat, très acerbe, a dénoncé sur les ondes de Sud Fm, le refus du directeur de payer correctement le salaire d’un des employés de l’établissement. Il regrette l’argumentaire du Directeur, consistant à dire que ce dernier ne mérite pas son salaire.



Mais le Directeur de l’Université, Cheikh Abdou Bâ, dans sa riposte, a rejeté en bloc toutes les accusations portées à son égard et indique se conformer aux textes. Et, il dit ne devoir un franc à personne depuis avril 2018, date à laquelle il a été nommé à ce poste.







Leral

