Université de Bambey: Les mathématiques à l’honneur

«Le Baol Training School of Mathematics vise à donner l’opportunité aux doctorants et aux jeunes scientifiques de rencontrer des experts dans leur domaine et d’enrichir leur réseau de collaborateurs», confie Issa Samb. Le directeur de l’Unité de formation et de recherche (Ufr) des sciences appliquées et technologies de l’information et de la communication de l’Université Alioune Diop de Bambey (Uadb) s’exprimait en marge de l’ouverture de la session de Baol Training School of Mathematics qui va durer du 14 au 26 octobre. Pr Samb espère «que cette école sera une excellente occasion pour les participants d’apprendre des matières plus avancées liées à la géométrie et à la géométrie algébrique qui pourraient les aider dans leur travail futur». A sa suite, Pr Senghane Mbodji, vicerecteur en charge des études dira qu’il faut mettre «l’accent sur le partage dans le cadre de l’animation scientifique pour permettre aux jeunes chercheurs d’avoir les outils nécessaires dans leur domaine».

Bes Bi