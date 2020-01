Université de Bambey : deux policiers blessés lors d’affrontements avec les étudiants

L’Université Alioune Alioune Diop de Bambey a encore vécu une chaude matinée. Ce mercredi, des heurts ont éclaté entre les forces de l’ordre et les étudiants dans l’enceinte du campus, faisant deux blessés parmi les policiers. Ils ont été évacués à l’hôpital pour des soins. Les étudiants tentaient de tenir une assemblée générale pour décréter un mot d’ordre de grave, lorsque les forces l’ordre sont intervenues pour les disperser. Il s’en est suivi des jets de pierre et les grenades lacrymogènes, selon la RFM.



« Les forces de l’ordre nous empêchent d’exprimer convenablement ce qui nous fait mal. Nous sommes en sureffectif dans cette université. Nous avons des problèmes pour accéder à la restauration, avec un seul restaurant de 180 places pour un effectif de 9000 étudiants avec un seul amphithéâtre de 500 places, avec des Masters que l’on peine à ouvrir, avec un problème de connexion avec le site de Ngoudiane et d’autres sites », a expliqué le président de la Coordination des étudiants de Alioune Diop, Mouhamadou Sarr.



Ce dernier accuse le ministre de l’enseignement supérieur, Cheikh Oumar Hann d’être responsable de cette situation. « Il n’a jamais posé les pieds dans à l'université de Bambey depuis sa nomination. Il ne sait même pas dans quelles conditions sont les étudiants de l’université (de Bambey. Et pourtant, c’est lui qui a pris la décision d’augmenter sur l’effectif 3 000 nouveaux bacheliers qui, actuellement, ont des problèmes pour faire cours », a-t-il ajouté.

