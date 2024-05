Université de Thiès: Une filière « gestion et commercialisation des produits locaux », lancée

Un nouveau programme de gestion et commercialisation des produits locaux, a été lancé par l’Université Iba Der Thiam (UIDT) de Thiès, qui, dans le cadre du projet PEA-DISCOM, a signé un partenariat Nord-Sud avec l’Université de Lille (France). Une initiative financée à hauteur de 26 millions FCfa et qui garantit une insertion professionnelle directe des diplômés, avec un partenariat visant à les faire recruter, renseigne "Le Témoin".



Le Directeur de la formation du 3FPT, Sidy Bâ, explique que le projet PEA Discom, qui porte ce programme, vise à développer des formations de qualité en gestion, distribution et commercialisation de produits locaux. Un projet ambitieux qui ouvre la voie à de futures formations dans d’autres domaines. La formation, dispensée à l’Université Iba Der Thiam de Thiès, conçue pour fournir des compétences adaptées aux besoins dans le domaine de la distribution et de la commercialisation des produits et services locaux, couvre différents niveaux. De la Licence au Doctorat, en impliquant des enseignants d’universités locales et régionales.

