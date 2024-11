Université de Ziguinchor / Dissolution des amicales, fermeture du campus...Les décisions prises par le Recteur

Le Recteur, président du Conseil académique de l'Université Assane Seck de Ziguinchor, porte à la connaissance de la communauté universitaire, que cet organe s'est réuni ce jour, mercredi 27 novembre 2024, pour examiner la situation qui prévaut actuellement au sein de l'institution.



A l'issue de cette rencontre, le Conseil a pris les décisions suivantes : la fermeture, jusqu'à nouvel ordre, du campus pédagogique ; la dissolution des amicales d'étudiants et la suspension de leurs activités de renouvellement ; la dissolution de la coordination des étudiants ; la saisine des instances internes (Conseils d'UFR et de département), pour des propositions de modalités de reprise.



NB : La décision de fermeture ne concerne pas le Centre universitaire de Kolda et l'UFR 2S. Ces derniers continuent leurs enseignements, en privilégiant les cours en ligne.







Fait à Ziguinchor, le 27 novembre 2024.