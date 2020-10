Université de Ziguinchor: Un étudiant condamné pour usage de drogue

Natif de Diourbel, l’étudiant en troisième année (Licence 3) à l’université Assane Seck de Ziguinchor, Mamadou Niang Sow contre qui le Procureur avait requis six mois de prison, a écopé finalement de quatre mois au même titre que son ami Talla Niang.



Quant à Bassirou Faye, précise "L'As", le juge a estimé qu’il n’y avait pas suffisamment de preuves attestant sa culpabilité dans cette affaire de drogue. Il a été relaxé contrairement aux deux autres (Talla Niang et Mamadou Niang Sow), qui ont écopé de quatre mois de prison après la disqualification des charges, en simple détention en vue de l’usage.

