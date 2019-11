Universités: les étudiants orientés dans le privé reprennent les cours lundi L’Etat du Sénégal a pris l’engagement d’apurer le reliquat de 2017-2018, au plus tard le 31 décembre de cette année, à propos de la dette qu’il doit aux universités privées. C’est ce qui ressort e la rencontre tenue entre le Cadre unitaire des organisations des établissements privés d’enseignement supérieur (Cudopes) et le ministère de l’Enseignement supérieur, selon "L’As". Résultat des courses, les étudiants exclus des universités privées, faute de paiement de la part de l’Etat, pourront réintégrer les amphithéâtres dès lundi prochain, selon la même source.

