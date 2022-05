Urbanisation en Afrique : Les villes intermédiaires absorbent l’essentiel de la croissance urbaine selon un rapport

Les villes intermédiaires constituent la colonne vertébrale du continent. Ce sont elles qui absorbent l’essentiel de la croissance de la population urbaine en Afrique. Pourtant, elles font face à un important déficit d’investissement et ne dégagent que très peu de ressources financières propres », a déclaré Nnenna Nwabufo, directrice générale de la Banque africaine de développement pour l’Afrique de l’Est.



Selon le document, les villes intermédiaires abritent environ 15% de la population africaine. «Mais leur croissance s’accélère. D’ici à 2040, les deux tiers des personnes qui s’installent en zone urbaine le feront dans les villes moyennes. De fait, les besoins d’investissements y sont croissants. L’enjeu est désormais d’y garantir les services sociaux de base et faire de ces villes, des pôles de croissance économique, capables de rééquilibrer les territoires », explique-t-on.



« L’exode rural vers les capitales nationales hypertrophiées entraîne des défis énormes. Il s’agit de détourner une partie de ces flux vers les villes intermédiaires, pour réduire la pression sur les capitales », souligne Babati Mokgheti, chargé de développement urbain à la Banque africaine de développement. « En investissant dans les villes moyennes, on crée un maillage territorial qui renforce l’intégration entre métropoles et campagnes », a-t-il ajouté.



«Au cours de la dernière décennie, les investissements annuels de la Banque africaine de développement pour les zones urbaines ont plus que triplé. Les villes intermédiaires en ont été bénéficiaires. Au Sénégal, par exemple, le programme « Promovilles » initié en 2017, appuie treize villes de taille intermédiaire par le renforcement des réseaux de transport et la consolidation des capacités techniques des municipalités », renseigne la même source.



Adou Faye







Source : À l’occasion du sommet Africités 2022, qui se tient du 17 au 21 mai, à Kisumu (Kenya), la Banque africaine de développement et Cities Alliance ont publié un important rapport dénommé « Dynamiques des villes secondaires en Afrique : urbanisation, migration et développement » qui fait un état des lieux complet, enrichi d’études de cas sur les villes intermédiaires du continent.Source : https://www.lejecos.com/Urbanisation-en-Afrique-Le...

