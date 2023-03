Urbanisme et Construction: Deux projets de codes en cours d’adoption

Rédigé par leral.net le Jeudi 2 Mars 2023 à 03:37 | | 0 commentaire(s)|

Le Sénégal a franchi un nouveau cap avec l’adoption en Conseil des ministres, ce mercredi, à Sedhiou, des projets de codes de l’urbanisme et de la construction. Deux codes qui vont révolutionner ces deux domaines d'activités rattachés au ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique.



Ces codes ont été révisé par un comité comprenant des doyens comme le Ministre Seydou Sy Sall et Alain Diouf entres autres. Les deux codes vont désormais, être transmis à l'Assemblée nationale en vue de leur adoption en séance plénière dans les prochaines semaines.



Le ministre Abdoulaye Saydou Sow a aussi communiqué sur l’état d’avancement du projet 100 000 logements et les directives y afférents.



Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook