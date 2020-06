Urgence signalée : face à 200 soldats marocains, 32 émigrés sénégalais prêts à mettre leur vie en péril L’Urgence a été signalée par Horizon Sans Frontières ! Face à 200 soldats marocains, 68 émigrés, dont 32 Sénégalais sont prêts à mettre leur vie en péril pour voir la fin de leur calvaire !

68 émigrés, dont 32 Sénégalais, ont lancé un ultimatum aux autorités consulaires et marocaines, ce mardi 9 juin 2020 !



Demain, mercredi à 05 heures du matin, sauf du concret, au péril de leurs vies ils vont forcer la frontière entre la Mauritanie et le Maroc pour mettre fin à leur cauchemar



L’urgence, pour ne pas dire péril, vient d’être signalée à l’Organisation de défense des migrants Horizon Sans frontières, nécessitant une prompte réaction des autorités sénégalaises !



Coincés à Dahmar, une ville frontalière entre le Maroc et la Mauritanie, ces 68 émigrés dont 32 Sénégalais, (parmi lesquels 4 femmes dont 1 en état de grossesse), révèlent vivre un insoutenable calvaire, courant depuis de trois mois derrière les promesses de l’Etat…



Mais l’urgence et le risque de voir cette révolte finir en drame est que le Maroc aurait envoyé 200 de ses soldats avec des consignes fermes pour les contrer.



C’est le pourquoi de cette alerte lancée par HSF : La Balle est dans le camp des autorités Sénégalaises pour éviter une tragédie !



