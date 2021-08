Urgence signalée : les femmes enceintes désormais appelées à se faire vacciner Voilà une note qui vient juste de tomber informant une nouvelle stratégie dans la lutte contre la pandémie Covid-19. Selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale, les précautions prises pour les femmes en état de grossesse sont désormais levées. Elles sont appelées à se faire vacciner…

Rédigé par leral.net le Lundi 9 Août 2021 à 16:15 | | 0 commentaire(s)|

Ainsi donc, la vaccination est maintenant indiquée aux femmes enceintes.



Autre fait, la note d’info rappelle que les anciens malades guéris de la Covid-19 et les femmes allaitantes faisaient et font toujours partie de la cible à vacciner…



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos