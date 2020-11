Urgent ! Fin de suspense pour une présidentielle serrée : Joe Biden élu 46ième président des Etats-Unis Joe Biden a remporté la course à la Maison-Blanche face à Donald Trump, ont annoncé cet après-midi les médias américains. Cette victoire de l'ancien vice-président de Barack Obama marque un tournant après les quatre années de la présidence de Donald Trump, semblable à aucune autre.

Après quatre jours de suspense, le candidat démocrate, qui a attiré les suffrages de près de 75 millions d'électeurs américains (un record historique), a été donné vainqueur avec 273 grands électeurs, grâce à un succès dans l'Etat-clé de Pennsylvanie, selon les chaînes CNN, NBC et CBS. Désormais président-elect, il deviendra après son investiture en janvier le 46e président des Etats-Unis.



Dans cette élection marquée par une mobilisation historique des deux camps, Donald Trump, qui a obtenu plus de 70 millions de suffrages, ne s'avoue jusqu'à maintenant pas vaincu et a contesté depuis plusieurs jours les résultats de l'élection, notamment les votes par correspondance, qu'il juge frauduleux (sans apporter la preuve de cela). Il y a moins d'une heure, le candidat républicain a tweeté : "I WON THIS ELECTION, BY A LOT!" (j'ai gagné cette élection, de beaucoup !).

