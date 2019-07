Urgent : Adama Gaye en cours de déferrement Arrêté, lundi matin chez lui et mis en garde-à-vue, pour ‘’écrits contraires aux bonnes mœurs’’ et ‘’offense au chef de l’Etat’’, Adama Gaye est en cours de déferrement suite au mandat de dépôt qui lui a été signifié, après son face-à-face avec le procureur, selon la RFM qui a donné l’information dans son édition de midi.

Rédigé par leral.net le Mardi 30 Juillet 2019 à 13:47 | | 0 commentaire(s)|

Sous le coup du fameux article 80, l’ancien journaliste de Jeune Afrique risque un long séjour en prison, selon plusieurs sources.



Le journaliste a nié être l’auteur d’une partie des écrits qu’on lui impute, selon son avocat, Me Koureychi Bâ.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos