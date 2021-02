Urgent - Affrontements chez Ousmane Sonko : 2 manifestants atteints par balle et évacués d'urgence (Vidéo - Ames sensibles s'abstenir) Alors que les affrontements se poursuivent chez Ousmane Sonko, deux manifestant ont été atteints par balle par les policiers, qui ont commencé à utiliser les gros moyens. L’informations nous est rapportée par nos reporters, actuellement sur place. L’un des blessés se nomme Ousmane Diouf dit Vito, il a reçu une grenade lacrymogène en pleine tête. Son visage est ensanglanté et il a perdu connaissance. Ils sont actuellement en train d’être évacués.





