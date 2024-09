Urgent/ Alliance PDS-APR pour les Législatives : Aliou Djiba du Pds claque la porte et décide de soutenir le Pastef Membre de la commission communication du PDS, membre de la fédération nationale des enseignants libéraux du PDS, membre de la fédération nationale des cadres libéraux (FNCL), Sg administratif et chargé des élections dans la commune de Golf Sud et Sg chargé de communication au niveau de la fédération départementale de Guédiawaye, Aliou Djiba refuse toute alliance avec l'APR de Macky Sall.

Il déclare je cite:



« À un certain moment de la vie, il faut savoir prendre ses responsabilités.

C'est en 2009 que j'ai commencé à soutenir mon frère le Président Karim Wade avec la Génération du concret. Et depuis lors j'y suis resté malgré toutes les injustices que j'y ai subies par un groupuscule mu que par leurs intérêts personnels. *J'ai toujours défendu le Président Karim Wade pour l'injustice que le Président Macky Sall lui avait fait subir. Je ne peux pas comprendre malgré toutes ces souffrances que nous avons vécues avec le Président Macky Sall qu'on veuille s'allier avec son parti.



Par conséquent, j'ai décidé de soutenir le Président Ousmane Sonko pour ces élections législatives. Notre parti a mobilisé lors des élections présidentielles de Mars dernier, les militants du PDS pour soutenir Diomaye. La logique voudrait que l'on s'entretienne avec eux pour mettre en place une liste commune et non de coaliser avec L'APR. C'est vraiment incohérent.



Par ailleurs, Ngouda Dione membre du comité directeur, membre de la commission communication, membre du secrétariat national du PDS et Secrétaire général de la section PDS de Golf Sud,



Fadel Sano, chargé de la commission communication de la section PDS de Golf Sud,

Pape Ndiaye, vice- président de la section PDS de Golf Sud, tous sont solidaires à soutenir la liste du President Ousmane Sonko, le Pastef."



