Urgent : Amadou Ba Pastef, libéré et placé sous contrôle judiciaire Amadou BA de PASTEF et Fatima Kane, finalement libérés et placés sous contrôle judiciaire

Mardi 31 Octobre 2023

Le membre du mouvement des cadres de l'ex-Pastef, Amadou Ba et Fatima Kane ont été placés sous contrôle judiciaire.



Selon, El Malick Ndiaye, Amadou Ba et Fatima Kane rentrent chez eux.



Amadou Ba a été arrêté par des éléments de la Section de recherche de la gendarmerie après son émission à la Sen TV vendredi soir.





