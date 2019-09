Urgent-Axe Diourbel-Touba: Le convoi de Cheikh Amar fait un grave accident, les blessés évacués à l’hôpital de Touba

Rédigé par leral.net le Lundi 2 Septembre 2019 à 22:05 | | 0 commentaire(s)|

Le convoi de Cheikh Amar a fait un grave accident à hauteur de Diourbel. Les sources annoncent des blessés graves, évacués présentement à l’hôpital. L'information a été confirmée par son entourage, joint au téléphone par seneweb.



L'homme d'affaires se rendait à Touba pour les besoins du Magal de Serigne Abdou Khadre qui sera célébré demain, mardi.



L'accident s'est produit entre Diourbel et Touba. Et le patron de TSE qui aurait eu des blessures sérieuses, a été évacué vers une structure sanitaire de Touba.



Affaire à suivre…

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos