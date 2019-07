Urgent : Bassirou Samba Niasse nommé Directeur général des Impôts et Domaines (DGID)

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Juillet 2019 à 21:12 | | 0 commentaire(s)|

La direction des Impôts et Domaines a un nouveau boss. L’inspecteur des Impôts Bassirou Samba Niasse qui était jusque-là Secrétaire général du Ministère des Finances et du Budget, est nommé DGID par le président Macky Sall lors de la réunion hebdomadaire du conseil des ministres tenue ce mercredi au palais.



