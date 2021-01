Urgent : Boubacar Sèye, le président de HSF arrêté par la police à sa descente d’avion Une nouvelle pleine de suspense vient de tomber à Leral.net. Grand défenseur de la cause des Sénégalais de la Diaspora, mais plus largement des migrants, Boubacar Sèye, le président de Horizons Sans Frontière a été arrêté par la police sénégalaise à sa descente d’avion.

Depuis plus d’un mois le porte-voix de la Diaspora était en Espagne où vit une partie de sa famille. Collant à la l’actualité, il partageait avec la presse et les réseaux, les infos relatives aux migrants. Les dernières en date étaient le nombre détaillé (lieu de résidence et nom) de Sénégalais tués en 2020 en terre étrangère.



De retour d’Espagne, il a été intercepté à l’aéroport, mais pour le moment aucune nouvelle sur les motifs de cette arrestation. Leral.net a essayé de joindre quelques proches de Boubacar, mais pour le moment c’est un grand mystère.



Une affaire à suivre !



