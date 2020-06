Urgent - Cap Skirring : La dame touchée à l’œil d'une balle réelle est finalement décédée (photo) Samedi dernier, des manifestations pour demander un accès à l’eau potable ont tourné en affrontements entre la population de Cap Skirring et les forces de l’ordre de la localité.



Durant ces heurts, une dame a été touchée à l’œil d’une balle réelle par un gendarme. Envoyée à l’hôpital, elle est finalement décédée, confirme à SeneNews une source proche de l’affaire à Cap Skirring. Elle a perdu beaucoup de sang et les médecins n’ont rien pu faire pour la sauver.

