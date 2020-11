Urgent-Catastrophe écologique signalée à Mbao : la mort de centaines milliers de petits poissons constatée au niveau du Marigot Les images sont tellement impressionnantes que pour éviter de tomber dans une mauvaise interprétation ou une fausse nouvelle, à leral.net nous avons même été obligés de regarder à plusieurs reprises la courte vidéo et agrandir les photos prises. Mais force est de reconnaitre que c’est une réelle catastrophe écologique que Mbao a enregistrée ce weekend.

Avec la vidéo reçue, l’auteur nous dit d’emblée « À notre grande stupeur, nous venons de constater la mort de milliers de poissons au niveau du marigot de Mbao ». A la vue des images, avec l’amoncellement des petits poissons, même le mot « millier » semble un peu faible. Sur la cause de cette catastrophe pour le moment, c’est mystère et boule de gomme comme on dit.



Mais avec ce marigot qui est comme un bras de mer, on peut craindre le pire. Les autorités de ce secteur sont appelées à mener une enquête urgente, afin d’en savoir la cause et que ce mal ne se propage pas. Car pour le moment, nul se sait ce qui est à l’origine de la mort de ces centaines de milliers d’alevins.



