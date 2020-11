Urgent: Côte d'Ivoire: Alassane Ouattara vainqueur avec 94,27% des voix En Côte d’Ivoire, la CEI a proclamé les résultats complets de la présidentielle du 31 octobre: Alassane Ouattara est vainqueur avec 94,27% des voix

Pascal Affi N’Guessan récolte 0,99%. Henri Konan Bédie est crédité de 1,66% et Kouadio Konan Bertin (KKB) obtient 1,99% selon ces chiffres officiels.

Le taux de participation s’élève selon la CEI à 53,9%. Des résultats provisoires qui doivent maintenant être validés par le Conseil constitutionnel.



L'opposition ivoirienne, qui a boycotté la présidentielle, a annoncé lundi qu'elle allait former un gouvernement de transition au surlendemain d'un scrutin émaillé de violences.



Par ailleurs, des tirs et des détonations ont été entendus hier soir à proximité des domiciles de plusieurs figures de l'opposition, comme celui d'Henri Konan-Bédié, Pascal Affi N'Guessan, Albert Toikeusse-Mabri ou encore Assoa Adou. Aucune victime n'a été pour l'instant signalée



