Le vice-président de la fédération sénégalaise du judo chargé des compétitions internationales, le commandant Moussa Fall décrit par ses pairs comme un homme respectueux, poli et pieux, n’est plus.



L’ancien champion de Judo assurait jusqu’à sa retraite en 2012, la sécurité du président Abdou Diouf et Abdoulaye Wade.









