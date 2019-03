Urgent : Explosion d’un camion-citerne à Thiès… (Image et Vidéo) Le drame vient de survenir dans la capitale du Rail, un camion-citerne a explosé, les images sont terrifiantes. Nous y reviendrons avec plus d’informations sur les causes et l'ampleur des dégâts.

