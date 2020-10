Urgent: Huit Mauritaniens testés positifs à la COVID-19, le match contre le Sénégal annulé au dernier moment ! La décision est tombée aussi surprenante qu’imprévue. Alors que leur match était programmé pour cet après-midi, huit Mauritaniens ont été testés positifs à la COVID-19.

Rédigé par leral.net le Mardi 13 Octobre 2020 à 17:16 | | 0 commentaire(s)|

A travers un communiqué parvenu à Leral.net, la Fédération sénégalaise de football, après concertation avec le Sénégal et la Mauritanie, en plus de la Confédération africaine de football, a décidé d’annuler le match de cet après-midi du mardi 13 octobre 2020.



Huit membres de la délégation mauritanienne ont été malheureusement testés positifs au Coronavirus, nous dit le communiqué.



Après cette décision, la fédération sénégalaise a tenu aussi à exprimer toute sa solidarité à la Mauritanie, avec le souhait d’un prompt rétablissement pour ses membres !



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos