Urgent - José Mourinho quitte Manchester United !

Le PSG connaît son futur adversaire pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Mais il ne connaît plus l’identité de l’entraîneur en charge. En effet, le club mancunien vient d’annoncer que José Mourinho n’était plus l’entraîneur des Red Devils. Un véritablement coup de tonnerre outre-Manche, alors que les médias anglais affirmaient encore que le Portugais n’était pas en danger cette semaine. La pression se serait accentuée si MU avait réalisé une contre-performance face à Cardiff le week-end prochain.



A-t-il été limogé ou a-t-il démissionné ? C’est toute la question, alors que le communiqué officiel du club laisse le doute. « Manchester United annonce que le manager Jose Mourinho a quitté le club avec effet immédiat. Le club aimerait remercier Jose pour son travail durant son temps à Manchester United et lui souhaite du succès dans le futur. Un manager intérimaire sera nommé jusqu’à la fin de la saison actuelle, pendant que le club va travailler au recrutement d’un nouveau manager pour le long terme », peut-on lire.



Des relations de plus en plus tendues



La presse anglaise prend moins de précautions et annonce qu’il s’agit bien d’un limogeage après ce qui reste comme le pire départ du club dans son histoire en Premier League, avec une sixième place et 26 points au compteur, à 19 points du leader Liverpool (qui a battu MU le week-end dernier à Anfield).



José Mourinho espérait établir un long règne sur le banc des Red Devils. Arrivé le 27 mai 2016, il sera donc resté deux ans et un peu moins de sept mois. Il aura remporté une Carabao Cup, un Community Shield et une Ligue Europa lors de sa première saison au club mais n’aura jamais réussi à se battre pour le titre de champion en Premier League. Pis, MU a sans cesse semblé reculer dans la hiérarchie anglaise, avec un style de jeu jugé de plus en plus restrictif.



Surtout, ses relations sont devenues glaciales avec sa direction, représentée par Ed Woodward, et certains joueurs, comme Paul Pogba. A force de reprocher un manque d’investissement sur le marché des transferts, alors que des sommes folles ont été dépensées sur des joueurs qu’il avait choisis, Mourinho s’est mis dans une position délicate, même si certains pensent qu’il cherchait à provoquer son limogeage.



Après Porto, Chelsea, l’Inter Milan et le Real Madrid, c’est une nouvelle aventure qui s’achève pour le Special One, dont la carrière subit un nouveau coup d’arrêt.



Foot Mercato



