Urgent-Kédougou : un éboulement dans une mine d'or fait 4 morts et un blessé Un drame s’est produit à Boukhodi, dans la commune de Sirémina, dans la région de Kédougou. Un éboulement est survenu, hier, dans une mine d’or. Quatre personnes (4) décédés et un blessé, acheminé à l’hôpital régional de Kédougou, ont été sortis des décombres. La gendarmerie a ouvert une enquête. Les recherches se poursuivent selon la RFM.

