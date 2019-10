Urgent-Koumpentoum : une collision entre un car Ndiaga Ndiaye et un camion malien fait 4 morts et 31 blessés Un violent accident est survenu ce matin à Koumpentoum, près de Kounguel. Un car de transport en commun, communément appelé ‘’Ndiaga Ndiaye’’ est entré en collision avec un camion. Quatre personnes sont décédées sur le coup et 31 autres sont blessées dont certains dans un état grave, selon la RFM qui donne l’information.

Rédigé par leral.net le Dimanche 20 Octobre 2019 à 13:39 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos