Urgent: L'avocate Me Charazade Hilal n'est plus!

Samedi 4 Juillet 2020

L’avocate Me Charazade Hilal est décédée ce jeudi 4 juillet à Paris. Le Bâtonnier et les membres du Conseil de l’Ordre des avocats l’ont annoncé via un communiqué.



« La famille s’emploie à rapatrier la dépouille. Les dates de l’inhumation ainsi que les modalités de réception des condoléances, seront communiquées ultérieurement », lit-on dans le document.

