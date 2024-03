Urgent: L'élection présidentielle aura lieu le 24 mars 2024

A l’entame de sa communication, le président de la République est revenu sur la réception,le lundi 4 mars 2024, du rapport du Dialogue national et de la saisine pour avis du Conseil constitutionnel.



A cet effet, le Chef de l’Etat a félicité, à nouveau, les participants et les présidents des deux (2) Commissions, le Ministre de l’Intérieur et le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur (assurant l’intérim du Garde des Sceaux, Ministre de la Justice) et leurs équipes, pour le bon déroulement des travaux.



Après la transmission le même jour au Conseil constitutionnel d’une saisine, pour avis, sur les conclusions, recommandations et propositions du Dialogue national portant sur : (i) la fixation de la date de l’élection présidentielle ; (ii) l’examen éventuel des candidatures à l’élection présidentielle ; (iii) les dispositions à prendre à l’expiration du mandat du Président de la République, le 02 avril 2024, le Chef de l’Etat a pris acte de la décision n° 60/E/2024 du Conseil constitutionnel du 5 mars 2024 .



Le président de la République a informé le Conseil des Ministres, de la fixation de la date de l’élection présidentielle au dimanche 24 mars 2024.



Le Chef de l’Etat a, par ailleurs, félicité l’ensemble des gouvernements qui se sont succédé sous son autorité depuis 12 ans, pour les résultats exceptionnels obtenus dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Sénégal émergent.



Le président de la République a aussi informé le Premier Ministre et les ministres, de la formation d’un nouveau Gouvernement.



Le Chef de l’Etat a remercié et félicité le Premier Ministre, Monsieur Amadou Bâ et l’ensemble des ministres, pour le travail remarquable accompli, dans les tous secteurs de la vie économique, sociale et environnementale.



Abordant la Journée internationale des Femmes, le Président de saisi l’occasion pour adresser ses chaleureuses félicitations aux femmes du Sénégal, pour leur engagement permanent au service des familles, mais également leur mobilisation exceptionnelle dans la vie nationale et la pacification de l’espace public.



Le Chef de l’Etat a, dès lors, demandé au Gouvernement, de prendre toutes les dispositions pour le succès des célébrations de la Journée internationale des Femmes, sur l’étendue du territoire national.



Sur le climat social, la gestion et le suivi des affaires intérieures, le Président de la Républiques’est incliné devant la mémoire des personnes victimes du chavirement d’une pirogue au large de Saint-Louis, en présentant les condoléances de la Nation aux familles éplorées et en souhaitant prompt rétablissement aux rescapés déjà pris en charge par l’Etat.



Le Chef de l’Etat a appelé à un changement notable de paradigme dans la gestion préventive de la problématique nationale et internationale de l’émigration clandestine, face à la recrudescence du phénomène de la migration irrégulière et son développement fulgurant.



Dans sa communication, le Premier Ministre a d’abord réaffirmé son soutien aux décisions du président de la République suite à l’avis du Conseil Constitutionnel du 5 Mars 2024.



Le Premier Ministre a également réitéré ses remerciements et sa gratitude au Chef de l’Etat, pour la confiance placée en sa personne à différentes positions gouvernementales, durant les 10 dernières années, avant d’exprimer sa fierté pour sa participation aux différentes réalisations et progrès au bénéfice de notre pays et de nos populations, dans le cadre du Plan Sénégal émergent.



Le Premier Ministre est enfin revenu sur le suivi de la coordination de l’activité gouvernementale, en évoquant :



• la visite à Saint Louis après les évènements tragiques en mer ;

• le Conseil interministériel sur l’évaluation et la définition des priorités des politiques de promotion et de soutien aux femmes ;

• le Conseil interministériel sur les projets de mobilisation et de valorisation de nos eaux de surface ;

• la réunion ministérielle sur l'évaluation des engagements du Gouvernement vis-à-vis des revendications syndicales.



AU TITRE DES COMMUNICATIONS DES MINISTRES



• le Ministre des Affaires étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur a fait une communication sur la situation internationale ;



• le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a fait une communication sur la situation pédagogique et sociale dans les établissements d’enseignement supérieur, l’orientation des nouveaux bacheliers;



AU TITRE DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES



• le projet de décret fixant la date de l’élection de l’élection présidentielle ;

• le projet de décret portant convocation du corps électoral pour l’élection présidentielle du 24 mars 2024 ;

• le projet de décret abrogeant et remplaçant le décret 2020-2393 du 30 décembre 2020 portant création du Comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière (CILMI) en remplacement du Comité interministériel de lutte contre l’Emigration clandestine (CILEC) ;

• le projet de décret portant transfert du patrimoine du train express régional (TER) à la Société nationale de gestion du patrimoine du TER « SEN-TER S.A » ;

• le projet de décret portant dénomination du « Campus franco-sénégalais » en « Université Rose Dieng France-Sénégal » ;

• le projet de décret portant création et fixant les règles d’organisation et de fonctionnement du Conseil National des Femmes du Sénégal (CNF-SENEGAL).



AU TITRE DES MESURES INDIVIDUELLES



Le président de la République a pris les décisions suivantes :



• Monsieur Abdoulaye FAYE, Administrateur civil principal, est nommé Secrétaire général du Ministère des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement, poste vacant ;



• Monsieur Aliou DIAO, Vice-Consul au Consulat général du Sénégal à Bordeaux, est nommé Consul général du Sénégal à Barcelone, nouvelle création.



• Monsieur Alioune Badara LY, aménagiste, précédemment Directeur des Paysages urbains et des Espaces publics à la Direction générale du Cadre de Vie et de l'Hygiène publique, est nommé Directeur général du Cadre de Vie et de l'Hygiène publique au Ministère de l’Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, en remplacement de Monsieur Abou BA, appelé à d'autres fonctions.



• Monsieur Abou BA, Administrateur civil, précédemment Directeur général du Cadre de Vie et de l'Hygiène publique au Ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, est nommé Directeur général de la Société nationale de Gestion intégrée des Déchets (SONAGED-SA) au Ministère de l'Urbanisme, du Logement et de l'Hygiène publique, en remplacement de Monsieur Mass THIAM, appelé à d'autres fonctions.



• Monsieur Aboune DIATTA, Inspecteur du Travail et de la Sécurité sociale, est nommé Directeur de la Gestion prévisionnelle des Effectifs, des Emplois et des Compétences à la Direction générale de la Fonction publique au Ministère de la Fonction publique et de la Transformation du Secteur public, poste vacant.



• Monsieur Amadou NDIAYE, Ingénieur Agronome Zootechnicien, précédemment Coordonnateur de la Cellule des Etudes et de la Planification, est nommé Directeur de la Planification, de l'Evaluation et des Statistiques au Ministère de l'Elevage et des Productions animales, poste vacant.



Fait à Dakar, le 06 mars 2024

Le Ministre du Commerce, de la Consommation

et des Petites et moyennes Entreprises,

Porte-parole du Gouvernement



Abdou Karim Fofana