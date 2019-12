Urgent - L’embarcation de fortune chavirée: Le bilan s’alourdit et passe de 58 à 62 morts, dont 13 Sénégalais

La Rfm a indiqué qu’il y avait 13 Sénégalais morts dans l’embarcation de fortune qui a chaviré au large des côtes mauritanienne. Et parmi eux, les deux conducteurs qui sont tous de nationalité sénégalaise. Au préalable, il a été annoncé la mort de 58 personnes. Mais, le bilan s’est alourdi. Présentement, le nombre de morts est passé à 62.



Ainsi, l’information de la Rfm précise qu’il y avait dans l’embarcation 23 Sénégalais, dont seuls 10 d'entre eux ont pu s'en sortir vivants. Certains des victimes sénégalaises, découvre-t-on, sont originaires de Karang. Ces derniers, vivaient en territoire gambien.



A retenir que l’embarcation, prenant le départ en Gambie et ayant à son bord 150 personnes, a heurté un rocher en mer.



