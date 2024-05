Urgent : L’homme d'affaires, Doro Gaye, placé en garde à vue à la section de recherche

Cette arrestation fait écho à un nouveau scandale secouant le monde des affaires sénégalais. Les autorités ont interpellé M. Gaye au casino Terrou Bi tôt ce matin, suite à plusieurs mois d'enquête menée par les agents de la section de recherche. Les allégations contre lui suggèrent qu'il aurait orchestré une fraude immobilière à grande échelle, impliquant des transactions frauduleuses et des ventes de terrains fictifs.



Les investigations initiales indiquent que Doro Gaye aurait abusé de sa position et de ses relations pour convaincre des investisseurs, nationaux et internationaux, d'acheter des terrains dont il n'avait pas la propriété ou dont la vente était entachée d'irrégularités. Les fonds obtenus auraient ensuite été transférés vers des comptes offshore pour dissimuler leur origine illicite.



Cette affaire survient dans un contexte où le gouvernement sénégalais intensifie ses efforts pour combattre la corruption et les pratiques illégales dans le domaine foncier.



Depuis la chute de l'ancien régime, plusieurs personnalités influentes ont été impliquées dans des scandales similaires, mettant en lumière un système de malversations profondément enraciné.

Birame Khary Ndaw