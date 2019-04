Urgent - L’usine Sunecor (mèches Linda) à Mbao ravagée par un violent incendie

Rédigé par leral.net le Mercredi 3 Avril 2019 à 11:37





Un violent incendie s’est déclaré ce mercredi dans la zone Franche industrielle de Mbao, plus précisément à l’Usine Sunecor, fabriquant des mèches « Linda ». Une cinquantaine d’éléments sapeurs-pompiers et une trentaine d’engins lourds ont été mobilisés sur les lieux, très proches d'industries de transformation de liquide inflammable.



Au moment où nous mettions sous presse ces lignes, le feu a été maîtrisé après plusieurs heures d’une lutte acharnée.







