Urgent : Le Gouvernement demande aux populations de Ziguinchor de ne point céder à la peur

Urgent : Le Gouvernement demande aux populations de Ziguinchor de ne point céder à la peur Aujourd'hui, 6 janvier 2018, vers 16h30, de paisibles populations de l’Arrondissement de Niaguiss, Département de Ziguinchor, parties dans la forêt de Borofaye, ont fait l'objet d'une attaque armée d'une rare barbarie. Cette attaque a malheureusement occasionné la mort de treize (13) jeunes hommes dont dix par balles, deux par armes blanches et un brûlé. L'attaque a également eu pour conséquence, sept (7) blessés par balles, dont un blessé grave.



Rédigé par leral.net le Dimanche 7 Janvier 2018 à 21:40 | | 0 commentaire(s)|

Ce acte délibéré contre des civils sans défense, intervenant une semaine à peine après l'appel solennel du président de la République pour une paix définitive en Casamance, sans vainqueur ni vaincu, ne saurait être interprété autrement qu'un acte désespéré de forces sans ambition autre que la violence gratuite, au moment où la paix se consolide chaque jour davantage, dans la partie sud du pays.



Informé, le Chef de l'Etat, Chef suprême des armées, a immédiatement convoqué le Conseil national de sécurité qui se réunit en ce moment-même au Palais de la République. Le Chef de l'Etat a déjà instruit les forces de défense et de sécurité, activement engagées dans cette partie de la Basse Casamance, pour que force reste à la Loi. Il a également ordonné que les auteurs de cet acte criminel soient recherchés et traduits en justice.



Le président de la République a par ailleurs dépêché une délégation ministérielle qui se rendra sur place dès demain, Dimanche 7 janvier 2018, pour évaluer la situation sécuritaire et présenter en même temps, les condoléances de la Nation aux familles éprouvées.



Le Gouvernement demande aux populations de la Région de ne point céder à la peur et réitère son engagement à faire régner l'ordre et la sécurité, sur l'ensemble du territoire national.









Fait à Dakar, le 7 janvier 2018

Le Secrétaire général du Gouvernement, Porte-parole



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook