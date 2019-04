Urgent: Le Premier ministre malien démissionne

Rédigé par leral.net le Vendredi 19 Avril 2019 à 02:32 | | 0 commentaire(s)|

Par lettre datée du 18 avril 2019, le Premier ministre Monsieur Soumeylou Boubèye Maïga a présenté au Président de la République sa démission ainsi que celle des membres du Gouvernement, conformément à l’article 38 de la Constitution.



Le Premier ministre, dans sa lettre, a renouvelé au Président de la République sa profonde reconnaissance et sa gratitude, ainsi que celles de l’ensemble du Gouvernement, pour sa confiance et de lui avoir permis de servir notre pays et nos concitoyens, à un si haut niveau, à un moment crucial de notre histoire.



Le Président de la République a accepté la démission du Premier ministre et celle du gouvernement, et l’a remercié pour sa loyauté et son sens élevé du devoir.



Le Président de la République a également adressé aux membres du gouvernement ses vifs remerciements pour le travail accompli sous l’autorité du Chef du gouvernement.



Un Premier ministre sera nommé très prochainement et un nouveau Gouvernement sera mis en place, après consultation de toutes les forces politiques de la majorité et de l’opposition.





Koulouba, le 18 avril 2019.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos