Urgent: Le chef du gang des assassins du gardien Daouda Guissé arrête par la Police

La police a mis la main sur le chef du gang qui a perpétré le meurtre du gardien Daouda GUISSÉ, à Thiaroye. Pour rappel, la victime fut retrouvée ligotée, après avoir été battue à mort à Thiaroye Tally Diallo, le 19 juin 2019.



L’enquête menée par la Sûreté Urbaine du Commissariat central de Dakar a permis l'interpellation, hier mardi, à Pikine, du chef de la bande des malfaiteurs, cité dans ladite affaire.



Les investigations se poursuivent en vue d’appréhender le reste de la bande qui également est impliquée dans plusieurs cas de cambriolages, braquages et vols à mains armées à Dakar et dans la banlieue, renseigne le bureau des relations publique de la Police.

