Urgent - Le groupe Sud Com endeuillé - Babacar Tourè est mort Une mauvaise nouvelle vient de frapper le Groupe Sud Communication avec le rappel à Dieu de Babacar Touré, membre fondateur. La rédaction de Leral présente ses condoléances à sa famille, au Groupe Sud et au monde de la presse.

Rédigé par leral.net le Dimanche 26 Juillet 2020 à 23:55



