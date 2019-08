Urgent: Liberté provisoire pour Guy Marius Sagna Guy Marius Sagna vient de bénéficier d'une liberté provisoire, selon une source proche du dossier. Le juge d'instruction l'a déjà notifiée au mis en cause via ses avocats, qui avaient déposé une demande de liberté d’office, mercredi, après son audition. L’activiste a été placé sous mandat de dépôt le 19 juillet dernier, pour ‘’fausse alerte au terrorisme’’.

