Urgent : Malick Gackou et son chef de protocole alpagués et transférés à la police centrale

Rédigé par leral.net le Jeudi 19 Avril 2018 à 09:35 | | 0 commentaire(s)|

Le leader du Grand Parti, Malick Gackou et son chef de protocole viennent d’être arrêté aux abords de du Conseil économique et social par les limiers de la police nationale. Il est transféré, actuellement, à la police centrale de Dakar.



Le leader du Grand parti, Malick Gackou est sans doute le plus déterminé parmi les opposants au projet de loi sur le parrainage. Et pour cause. Alors que certains réfléchissent encore sur les consignes à donner à leurs partisans, il vient de livrer ce qu’il appelle « un avant-goût» de la manifestation du 19 avril.



Avec plusieurs de ses partisans, l’ancien n°2 de l’Afp avait voulu organiser un rassemblement cet après-midi au centre-ville, plus précisément à la Place de l’Indépendance. Mais, les forces de l’ordre qui ont eu vent de leurs agissements, ont déjà occupé les lieux et leur ont interdit d’accès. Qu’à cela ne tienne, ils ont improvisé une marche dans les rues de Dakar-Plateau, en passant par le marché Sandaga où ils ont a été acclamés par les commerçants.





