Urgent – Nécrologie: Golbert Diagne n’est plus

Rédigé par leral.net le Vendredi 3 Avril 2020 à 12:24 | | 0 commentaire(s)|

Nous venons d'apprendre le décès, dans la nuit du jeudi à vendredi, de l'artiste et figure emblématique de Saint-Louis, Golbert Diagne.



En ces douloureuses circonstances, nous présentons nos sincères condoléances à toute sa famille, particulièrement à notre confrère Malal Junior Diagne de la Rfm.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos