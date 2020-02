Urgent - Niakhar : un bébé d’un an enlevé et retrouvé mort dans une maison en construction C’est la consternation à Niakhar. Un bébé d’un an qui a été enlevé, a été retrouvé mort dans une maison en construction, selon la Rfm. L’auteur de cet acte n’a pas été retrouvé pour l’heure. Nous y reviendrons

