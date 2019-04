Urgent – Soupçons d’attentat: le centre ville de Dakar quadrillé par la police scientifique

C’est la stupeur au centre-ville de Dakar. Une valise de couleur bleue posée à côté d’un mur près d’un magasin à quelques mètres de la mairie de Dakar sème la panique. Au moment où on écrit ces lignes, la police scientifique, la police et les sapeurs-pompiers sont sur les lieux.



Selon la Rfm qui donne l’information, la zone est quadrillée par la police scientifique, spécialisée en matière d’explosifs pour scanner la valise suspecte qui est bien fermée. Un dispose de déviation est mis en place pour le respect du protocole de sécurité.

L’affaire est prise très au sérieux.



Nous y reviendrons…



pressafrik.com

