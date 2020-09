Urgent - Travaux de pompage à Jaxaay: Les deux voies à hauteur de la Cité Camille Basse fermées à la circulation cette nuit En vue d’accélérer les travaux de pompage dans la commune de Keur Massar, une note parvenue à Leral.net informe qu'à Keur Massar, les deux voies à hauteur de Cité Camille Basse seront fermées cette nuit.

Rédigé par leral.net le Mercredi 9 Septembre 2020 à 22:35 | | 0 commentaire(s)|

« Le gouverneur de la Région de Dakar informe les populations qu’en raison des travaux effectués par les Pompiers et l’ONAS, dans la Commune de Keur Massar, en vue d’accélérer les opérations de pompage des eaux des zones inondées, la circulation sera fermée sur les « deux voies de Jaxaay », dit la note d’information reçue.



Ce sera plus précisément cette nuit du 9 au 10 septembre, à hauteur de Camille Basse, en face de l’Unité 3, et ce, de 23 heures à 5 heures 30 du matin.



Usagers, prenez vos dispositions !



