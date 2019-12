Urgent: Un camion en surcharge endommage le pont piéton de sicap mbao C'est dans la nuit du vendredi 29 Novembre vers 20heures qu'un camion dont la hauteur de la charge dépasse presque les 4m80 (hauteur normale) a touché le pont piéton de sicap mbao. Le pont Piéton était d'ailleurs est fermé depuis plus de quatre mois pour cause d'impraticabilité. Aujourd'hui , toutes les voitures qui passent sous le pont sont en danger car il pourrait s'affaisser sur eux. Sans compter les populations qui l'empruntent malgré l'interdiction.

Rédigé par leral.net le Dimanche 1 Décembre 2019 à 09:41 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook

Cliquez-ici pour regarder plus de videos