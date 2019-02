Urgent - Une importante déclaration de Me Wade est attendue ce lundi

L’ancien Président Abdoulaye Wade est attendu à Dakar jeudi prochain dans l’après-midi. Un comité d’accueil mis en place par le Pds, s’active pour lui réserver un accueil mémorable.



Mais avant de fouler le tarmac de l’AIBD, il va faire une « importante déclaration », ce lundi, au courant de la journée. L’annonce a été faite sur la Rfm, par Mayoro Faye, chargé de la Communication du Parti démocratique sénégalais (Pds).



Ce dernier qui n’a pas voulu entrer dans les détails, précise tout de même que le Pape du Sopi va "édifier les uns et les autres”, sur la position de son parti pour la présidentielle 2019.

