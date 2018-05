Urgent - Zinédine Zidane quitte le Real Madrid

Quelques jours après avoir remporté sa troisième finale de Ligue des champions d'affilée sur le banc du Real Madrid, Zinédine Zidane a annoncé son départ du club espagnol.



C'est un énorme coup de tonnerre. Moins d'une semaine après avoir gagné sa troisième Ligue des champions d'affilée sur le banc du Real Madrid, Zinédine Zidane a annoncé son départ du club. C'est lors d'une conférence de presse impromptue commencée à 13h00 au centre d'entraînement de Valdebebas, qu'il s'est confié aux médias, aux côtés de Florentino Pérez. « Zinédine est venu me voir mercredi et m'a communiqué une décision inattendue. Quand il prend une décision, on ne peut que l'accepter. J'ai été choqué mais je lui transmets toute mon affection. Le Real, ça sera toujours sa maison», a d'abord expliqué, livide, le président madrilène.



Le manager français (45 ans) avait prolongé son contrat avec le Real jusqu'en 2020, au mois de janvier. Le parcours du Real en Ligue des champions l'avait conforté dans son poste malgré sa troisième place en Liga. La victoire en C1, acquise samedi dernier contre Liverpool (3-1), l'avait fait entrer un peu plus dans la légende.



Vainqueur de neuf titres en deux ans et demi, dont une Liga et deux Coupes du monde des clubs, Zinédine Zidane fait déjà partie du gotha des entraîneurs. Son départ est une immense surprise. Qui pourra remplacer l'ancien n°10 de l'équipe de France après un tel parcours ? Florentino Pérez a du travail.











L’Equipe