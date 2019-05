Urgent : déclaration de Sokhna Aïda Saliou : Cheikh Béthio Thioune sera inhumé à Touba La dépouille de Cheikh Béthio Thioune vient juste d’atterrir à l’aéroport international Blaise Diagne de Diass. Ce, alors que la polémique sur le lieu où sera inhumé le guide des thiantacounes ne s’est pas encore dissipé.

C’est sans doute la raison pour laquelle, une des épouses du défunt Cheikh a fait une déclaration pour trancher le débat.

Sokhna Aïda Saliou Thioune a profité de l’occasion pour faire une mise au point, précisant qu’elle n’a rien revendiqué depuis la disparition de son défunt mari et qu’elle se met derrière les responsables de la famille Thioune et se plie à toutes les décisions qui seront prises.

Elle a également affirmé que Cheikh Béyhio Thioune sera inhumé à Touba conformément à la demande du khalife des mourides Serigne Mountakha Mbacké. Puisque, a-t-il souligné, « Nous sommes des mourides, et nous plieront toujours au ndiguel du khalife des mourides ».



